В войне РФ против Украины серьезно сместился акцент в сторону спецопераций - Е.Марчук
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В специфической войне России против Украины серьезно сместился акцент в сторону специальных операций, специальных служб. Об этом сказал представитель Украины в группе по вопросам безопасности в минской ТКГ Евгений Марчук во время Украинского форума по обороне и безопасности, передает корреспондент УНН.
"Сейчас очевидно для специалистов, в противостоянии в специфической войне России против Украины очень серьезно сместился акцент в сторону специальных операций, специальных служб. А готова ли Украина в полном объеме выстоять в этом смысле? Готова. Но многое предстоит еще сделать", - подчеркнул он.
По словам Е.Марчука, когда воевать будет только Генеральный штаб ВСУ, и только Минобороны, "мы эту войну не выиграем, ведь Россия воюет против Украины не только вооруженными силами".
Однако, подчеркнул Е.Марчук, без современных модернизированных вооруженных сил нам также не выстоять в этой войне.
Напомним, в Минобороны сообщили, что в 2016 году на развитие вооружения предусмотрели 4,5 млрд грн.