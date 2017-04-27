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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В войне РФ против Украины серьезно сместился акцент в сторону спецопераций - Е.Марчук

Киев • УНН

 • 10255 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В специфической войне России против Украины серьезно сместился акцент в сторону специальных операций, специальных служб. Об этом сказал представитель Украины в группе по вопросам безопасности в минской ТКГ Евгений Марчук во время Украинского форума по обороне и безопасности, передает корреспондент УНН.

В войне РФ против Украины серьезно сместился акцент в сторону спецопераций - Е.Марчук

"Сейчас очевидно для специалистов, в противостоянии в специфической войне России против Украины очень серьезно сместился акцент в сторону специальных операций, специальных служб. А готова ли Украина в полном объеме выстоять в этом смысле? Готова. Но многое предстоит еще сделать", - подчеркнул он.

По словам Е.Марчука, когда воевать будет только Генеральный штаб ВСУ, и только Минобороны, "мы эту войну не выиграем, ведь Россия воюет против Украины не только вооруженными силами".

Однако, подчеркнул Е.Марчук, без современных модернизированных вооруженных сил нам также не выстоять в этой войне.

Напомним, в Минобороны сообщили, что в 2016 году на развитие вооружения предусмотрели 4,5 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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