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У віці 63 років помер Генсек ОПЕК

У віці 63 років помер Генсек ОПЕК

Київ • УНН

 • 185995 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У віці 63 років помер Генеральний секретар Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) Мохаммед Баркіндо, повідомляє голова Національної нафтової корпорації Нігерії (NNPC) Меле К'ярі у Twitter, пише УНН.

Цитата

“Ми втратили нашого поважного доктора Мохаммеда Санусі Баркіндо. Він помер приблизно о 23:00 учора, 5 липня 2022 року. Безумовно, це велика втрата для його найближчих родичів, NNPC, нашої країни Нігерії, ОПЕК та глобальної енергетичної спільноти. Інформацію про похорон буде оголошено найближчим часом", - написав К'ярі.

Довідка

Мохаммад Баркіндо народився 20 квітня 1959 року, у штаті Адамава. Працював на різних посадах у Нігерійській національній нафтовій корпорації, очолював представництво NNPC у Лондоні, був керуючим та виконавчим директором з питань торгівлі нафтою та газом.

У 1993-2008 роках працював заступником керуючого директора Nigeria LNG - спільного підприємства NNPC, Royal Dutch Shell, Total і Eni. З 2009 по 2010 рік Баркіндо був керуючим директором NNPC.

З 1986 року - в ОПЕК, спочатку як член делегації Нігерії, а в 1993-2008 роках він був представником Нігерії в ОПЕК. Протягом 15 років Баркіндо був членом економічної комісії ОПЕК від Нігерії.

2006 року він виконував обов'язки Генерального секретаря ОПЕК. 2 червня 2016 року на конференції ОПЕК Мохаммеда Баркіндо було призначено Генеральним секретарем організації зі вступом на посаду з 1 серпня 2016 року терміном на три роки.

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