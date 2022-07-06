В возрасте 63 лет скончался Генсек ОПЕК
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В возрасте 63 лет умер Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо, сообщает глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри в Twitter, пишет УНН.
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“Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси Баркиндо. Он скончался примерно в 23:00 вчера, 5 июля 2022 года. Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время", - написал Кьяри.
Справка
Мохаммад Баркиндо родился 20 апреля 1959 года, в штате Адамава. Работал на различных должностях в Нигерийской национальной нефтяной корпорации, возглавлял представительство NNPC в Лондоне, был управляющим и исполнительным директором по вопросам торговли нефтью и газом.
В 1993-2008 годах работал заместителем управляющего директора Nigeria LNG - совместного предприятия NNPC, Royal Dutch Shell, Total и Eni. С 2009 года по 2010 год Баркиндо был управляющим директором NNPC.
С 1986 года - в ОПЕК, сначала в качестве члена делегации Нигерии, а в 1993-2008 годах он был представителем Нигерии в ОПЕК. В течение 15 лет Баркиндо являлся членом экономической комиссии ОПЕК от Нигерии.
В 2006 году он исполнял обязанности Генерального секретаря ОПЕК. 2 июня 2016 года на конференции ОПЕК Мохаммед Баркиндо был назначен Генеральным секретарем организации со вступлением в должность с 1 августа 2016 года сроком на три года.