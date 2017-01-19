У Високому суді Лондона сьогодні триває розгляд справи щодо "боргу Януковича"

"Засідання суду продовжиться в четвер, воно почнеться з виступу адвокатів України і завершиться дебати сторін. За словами учасників судового засідання, враховуючи, що розглядається справа досить незвично, рішення по ньому може бути винесено не відразу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час слухань у середу аргументи на захист української сторони представили адвокати юридичної фірми Quinn Emanuel.

Вказано, що основний аргумент, який юристи під час засідання просили врахувати суд - політичний та економічний тиск на Україну, який чиниться Росією в 2012-2013 роках. Повідомляється, що йшлося про те, що у результаті агресивної поведінки РФ, яка намагалася вплинути на хід підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, до грудня 2013 року Україна повністю втратила доступ до ринків капіталу і була змушена взяти нав'язаний їй борг обсягом 3 млрд дол. Захисники попросили визнати вказаний тиск неправомірним і прийняти цей факт до уваги при винесенні рішення.

Раніше у своїх запереченнях проти позовних вимог РФ Україна також заявляла, що договір про єврооблігаційну позику "є недійсним і не підлягає примусовому виконанню".

Аргументи позиції РФ в суді у вівторок представила юркомпанія The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Представники Росії попросили суд визначити законність відмови відповідача від своїх зобов'язань щодо сплати боргу і визначити справедливість звинувачень щодо РФ.

Суддею у процесі виступає Вільям Блер, який є старшим братом колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера.

У лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC, яка є довірчим управителем кредитора, подала позов проти України до Високого суду Англії та Уельсу щодо боргу.

Згодом Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову The Law Debenture Trust Corporation PLC, що є довірчим управителем згідно із документом, який передбачав надання РФ Україні запозичень у розмірі 3 млрд дол. за домовленостями, досягнутими урядом екс-Президента Віктора Януковича у грудні 2013 року з РФ.

Повідомляється, що Москва має намір стягнути, крім номінальної вартості облігацій, невиплачені відсотки обсягом 75 мільйонів доларів, а також судові витрати.

Протягом 2016-го сторони стверджували про спроби досудового урегулювання, але жодного прогресу досягнуто не було.

Уряд України у 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів із погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.