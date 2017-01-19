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В Высоком суде Лондона сегодня продолжается рассмотрение дела о "долге Януковича"

В Высоком суде Лондона сегодня продолжается рассмотрение дела о "долге Януковича"

Киев • УНН

 • 8922 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Очередной день в Высоком суде Англии и Уэльса продолжаются слушания по делу о "долге Януковича", сегодня должны состояться выступления адвокатов Украины и пройти прения сторон, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Заседание суда продолжится в четверг, оно начнется с выступления адвокатов Украины и завершится прениями сторон. По словам участников судебного заседания, учитывая, что рассматривается дело довольно необычное, решение по нему может быть вынесено не сразу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе слушаний в среду аргументы в защиту украинской стороны представили адвокаты юридической фирмы Quinn Emanuel.

Указано, что основной аргумент, который юристы во время заседания просили учесть суд - политическое и экономическое давление на Украину, оказываемое Россией в 2012-2013 годах. Сообщается, что речь шла о том, что в результате агрессивного поведения РФ, пыталась повлиять на ход подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, до декабря 2013 года Украина полностью потеряла доступ к рынкам капитала и была вынуждена взять навязанный ей долг объемом 3 млрд долл. Защитники попросили признать указанное давление неправомерным и принять этот факт во внимание при вынесении решения.

Ранее в своих возражениях против исковых требований РФ Украина также заявляла, что договор о Еврооблигационном кредите "является недействительным и не подлежащим принудительному исполнению".

Аргументы позиции РФ в суде во вторник представила юркомпания The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Представители России попросили суд определить законность отказа ответчика от своих обязательств по уплате долга и определить справедливость обвинений в отношении РФ.

Судьей в процессе выступает Уильям Блэр, который является старшим братом бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

В феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, которая является доверительным управляющим кредитора, подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу.

Впоследствии Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска The Law Debenture Trust Corporation PLC, что является доверительным управляющим в соответствии с документом, который предусматривал предоставление РФ Украине заимствований в размере 3 млрд долл. по договоренностям, достигнутым правительством экс-президента Виктора Януковича в декабря 2013 года с РФ.

Сообщается, что Москва намерена взыскать, кроме номинальной стоимости облигаций, невыплаченные проценты объемом 75 млн.долларов, а также судебные расходы.

В течение 2016-го стороны утверждали о попытках досудебного урегулирования, но никакого прогресса достигнуто не было.

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.

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