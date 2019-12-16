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У вишах України навчається понад 10 тис. студентів з Близького Сходу

У вишах України навчається понад 10 тис. студентів з Близького Сходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У закладах вищої освіти України у 2019-2020 навчальному році навчається понад 10 тис. студентів з Близького Сходу. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Державному підприємстві “Інфоресурс”.

Так, в Україні у 2019-2020 навчальному році навчається 10 922 студента з країн Близького Сходу.

Найбільше в Україні навчається студентів з Єгипту — 2 989,Туреччини — 2 329, Ізраїлю — 2 081 та Йорданії – 1 427. Також, 846 студентів з Лівану та 559 з Іраку.

Зазначається, що студенти з країн Близького Сходу навчаються зокрема у Харківському національному медичному університеті, Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, Сумському державному університеті, Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова, Одеській державній академії будівництва та архітектури.

Окрім того, популярні спеціальності серед студентів з Близького Сходу, це “Фармація”, “Архітектура та містобудування”, “Авіаційний транспорт”, “Медицина”.

Нагадаємо, понад 6,5 тис. студентів з центральної Азії навчаються в українських вишах.

Як повідомлялося, в Україні у 2019-2020 навчальному році навчається понад 63 тисячі іноземних студентів у вищих навчальних закладах.

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