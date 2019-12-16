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В вузах Украины обучается более 10 тыс. студентов из Ближнего Востока

В вузах Украины обучается более 10 тыс. студентов из Ближнего Востока

Киев  •  УНН

 • 19128 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В учреждениях высшего образования Украины в 2019-2020 учебном году обучается более 10 тыс. студентов из Ближнего Востока. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Государственном предприятии "Инфоресурс".

Так, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается 10 922 студентов из стран Ближнего Востока.

Больше всего в Украине учится студентов из Египта - 2989, Турции - 2329, Израиля - 2081 и Иордании - 1 427. Также, 846 студентов из Ливана и 559 из Ирака.

Отмечается, что студенты из стран Ближнего Востока учатся в частности в Харьковском национальном медицинском университете, Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца, Сумском государственном университете, Винницком национальном медицинском университете им. Н. И. Пирогова, Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Кроме того, самые популярные специальности среди студентов с Ближнего Востока, это "Фармация", "Архитектура и градостроительство", "Авиационный транспорт", "Медицина".

Напомним, более 6,5 тыс. студентов из Центральной Азии учатся в украинских вузах.

Как сообщалось, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается более 63 тыс. иностранных студентов в высших учебных заведениях.

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