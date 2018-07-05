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У Вірменії зростає кількість харчових отруєнь

У Вірменії зростає кількість харчових отруєнь

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. З червня поточного року у Вірменії фіксується зростання кількості кишково-шлункових захворювань і отруєнь, особливо серед дітей до 10 років. Така тенденція пов'язана з вживанням неякісної їжі. Про це заявила начальник відділу епідеміології особливо небезпечних і повітряно-крапельних інфекцій Центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я республіки Ліана Торосян, передає УНН з посиланням на місцеве видання News Armenia.

"Випадки зафіксовані по всій республіці і зумовлені здебільшого отруєннями через вживання неякісної їжі. Ніякої епідемії, тим більше пов'язаної із системою водопостачання, немає, оскільки випадки не зосереджені в одному районі або місті і не мають масового характеру", - сказала вона.

У зв'язку з цим експерт рекомендувала співвітчизникам утриматися від вживання продуктів харчування, що швидко псуються в спеку, ретельно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, утримуватися від покупки продуктів харчування або напоїв в тих об'єктах, у яких немає гарантії дотримання норм безпеки.

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Також Торосян підкреслила, що у зв'язку з почастішанням випадків харчових отруєнь в дитячих садах і навчальних закладах, контроль якості продуктів харчування і санітарно-гігієнічними нормами буде посилений.

"Рекомендуємо батькам суворо контролювати харчування дітей і не допускати вживання сумнівної їжі. Зокрема, не радимо купувати м'яке морозиво, кремові кондитерські вироби, свіжовичавлені соки, рибні або м'ясні продукти, тим більше в жарку пору доби. Слід дотримуватися максимальної пильності при поїздках за місто", - сказала вона.

У свою чергу, начальник першого відділення інфекційної клінічної лікарні "Норк" Рипсиме Апресян повідомила, що в червні порівняно з минулим місяцем кількість госпіталізованих збільшилася на 25%, близько 80% з них - неповнолітні.

"Велика частина пацієнтів була госпіталізована із симптомами блювоти, температури, діареї з ознаками зневоднення та інтоксикації у важкому і середньому стані", - зазначила вона.

В Україні тим часом також зростає кількість масових отруєнь, зокрема дітей в оздоровчих таборах.

Тільки за останні час такі випадки були зафіксовані у Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях.

Після отруєння в оздоровчому таборі під Києвом одна дитина навіть впала у кому.

Нагадаємо, що напередодні старту літнього сезону Держпродспоживслужба України відзвітувала про перевірку таборів і санаторіїв по всій країні, однак цей факт не зміг запобігти спалаху отруєнь, в результаті яких сумарно постраждало вже більше сотні дітей.

За словами нардепа ВРУ Сергія Тригубенка, вся проблема в тому, що в Україні не передбачена жорстка відповідальності за порушення санітарних норм, і за масові отруєння винні не притягуються.

Він додав, що десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь в рік. Сьогодні ця цифра по країні досягає значення 200 випадків.

"Є збільшення мінімум в 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює", - резюмував Тригубенко, зазначивши, що ситуація зміниться тільки тоді, коли "запрацює принцип особистої відповідальності" за порушення.

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