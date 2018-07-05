В Армении растет количество пищевых отравлений

“Случаи зафиксированы по всей республике и обусловлены большей частью отравлениями из-за употребления некачественной пищи. Никакой эпидемии, тем более, связанной с системой водоснабжения нет, так как случаи не сосредоточены в одном районе или городе и не носят массовый характер”, — сказала она.

В связи с этим, эксперт рекомендовала соотечественникам воздержаться от употребления скоропортящихся продуктов питания в жару, тщательно соблюдать санитарно-гигиенические нормы, воздерживаться от покупки продуктов питания или напитков в тех объектах, у которых нет гарантии соблюдения норм безопасности.

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Также Торосян подчеркнула, что в связи с участившимися случаями пищевых отравлений в детских садах и учебных заведениях, контроль качества продуктов питания и санитарно-гигиеническими нормами будет ужесточен.

“Рекомендуем родителям строго контролировать питание детей и не допускать употребление сомнительной пищи. В частности, не советуем покупать мягкое мороженое, кремовые кондитерские изделия, свежевыжатые соки, рыбные или мясные продукты, тем более в жаркое время суток. Надлежит соблюдать максимальную бдительность при поездках за город”, — сказала она.

В свою очередь, начальник первого отделения Инфекционной клинической больницы “Норк” Рипсиме Апресян сообщила, что в июне по сравнению с прошлым месяцем количество госпитализированных увеличилось на 25%, около 80% из них — несовершеннолетние.

“Большая часть пациентов была госпитализирована с симптомами рвоты, температуры, диареи с признаками обезвоживания и интоксикации в тяжелом и среднем состоянии”, — отметила она.

В Украине тем временем, также растет количество массовых отравлений, в том числе детей в оздоровительных лагерях.

Только за последние время такие случае были зафиксированы В Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях.

После отравление в оздоровительном лагере под Киевом один ребенок даже впал в кому.

Напомним, что накануне старта летнего сезона Госпродпотребслужба Украины отчиталась о проверке лагерей и санаториев по всей стране, однако этот факт не смог предотвратить вспышки отравлений, в результате которых суммарно пострадало уже более сотни детей.

По словам нардепа ВРУ Сергея Тригубенко, вся проблема в том, что в Украине не предусмотрено жесткой ответственности за нарушение санитарных норм, и за массовые отравление виновные не привлекаются.

Он добавил, что десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня эта цифра по стране достигает значения 200 случаев.

“Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает”, — резюмировал Тригубенко, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности" за нарушения.