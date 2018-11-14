У Вірменії відкрили кримінальну справу проти дочки "Газпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Слідче управління комітету державних доходів Вірменії порушило кримінальну справу щодо дочірнього підприємства російського “Газпрому” через порушення і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КДД, передає УНН.
“У рамках безперервних процесів, спрямованих на виявлення зловживань і тіньового обороту, Комітет державних доходів РА провів контрольні заходи в ЗАТ „Газпром Вірменія“. Виявлено низку порушень і випадків ухилення від сплати податкових зобов’язань в особливо великих розмірах”, — йдеться в повідомленні комітету.
Так, під час податкової перевірки в компанії з’ясувалося, що ЗАТ “Газпром Вірменія” в розрахунках ПДВ і податку на прибуток, наданих до податкового органу протягом 2016 і 2017 років, включило завідомо неправдиві дані, в результаті чого податкові зобов’язання обчислювалися на кілька мільярдів менше.
Крім того, як зазначили у КДД, про зловживання компанії свідчать втрати газу, а також дані щодо порівняльних досліджень стосовно обсягів природного газу, поставлених автомобільним газонаповнювальним компресорним станціям. З’ясувалося, що величина втрат в розподільчій системі в червні-липні 2018 року порівняно з січнем-травнем 2018 року знизилася в середньому в три рази.
“За ознаками частини 2 статті 205 Кримінального кодексу порушено кримінальну справу. Здійснюються необхідні слідчі і процесуальні дії з метою уточнення суми збитків, завданих державі в результаті зловживань, допущених ЗАТ „Газпром Вірменія“, а також виявлення корупційних проявів у сфері споживання природного газу”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, суд Амстердама в кінці травня цього року арештував акції проектної компанії газопроводу “Блакитний потік” Blue Stream Pipeline Company на вимогу “Нафтогазу”.
Крім того, за наявною інформацією, станом на 1 серпня активи “Газпрому” були заарештовані в трьох юрисдикціях: Нідерланди, Швейцарія та Англія, на суми, які значно перевищують 2,6 млрд, які "Нафтогаз“ має отримати від “Газпрому”.