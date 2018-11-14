В Армении открыли уголовное дело против дочки "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Следственное управление комитета государственных доходов Армении возбудило уголовное дело в отношении дочернего предприятия российского "Газпрома" за нарушения и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГД, передает УНН.
"В рамках непрерывных процессов, направленных на выявление злоупотреблений и теневого оборота, Комитет государственных доходов РА провел контрольные мероприятия в ЗАО "Газпром Армения". Выявлен ряд нарушений и случаев уклонения от уплаты налоговых обязательств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении комитета.
Так, во время налоговой проверки в компании выяснилось, что ЗАО "Газпром Армения" в расчетах НДС и налога на прибыль, переданных в налоговый орган в течение 2016 и 2017 годов, включило заведомо ложные сведения, в результате чего налоговые обязательства исчислялись на несколько миллиардов меньше.
Кроме того, как отметили в КГД, о злоупотреблениях компании свидетельствуют также потери газа, а также данные относительно сравнительных исследований, осуществленных по части объемов природного газа, поставленных автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям. Выяснилось, что величина потерь в распределительной системе в июне-июле 2018 года по сравнению с январем-мая 2018 года снизилась в среднем в три раза.
"По признакам части 2 статьи 205 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело. Осуществляются необходимые следственные и процессуальные действия с целью уточнения суммы ущерба, нанесенного государству в результате злоупотреблений, допущенных ЗАО "Газпром Армения", а также выявление коррупционных проявлений в сфере потребления природного газа", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, суд Амстердама в конце мая этого года арестовал акции проектной компании газопровода "Голубой поток" Blue Stream Pipeline Company по требованию "Нафтогаза".
Кроме того, по имеющейся информации, по состоянию на 1 августа активы "Газпрома" были арестованы в трех юрисдикциях Нидерланды, Швейцария и Англия, на суммы, значительно превышающие 2,6 млрд, которые "Нафтогаз" должен получить от "Газпрома".