У Вірменії розпалася коаліція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Партія "Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" оголосила про вихід з парламентської коаліції, де її партнером була керівна Республіканська партія. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Азатутюн.
"У Вірменії склалася ситуація, яка вже протягом кількох днів тримає в напрузі всю громаду. Однак так не може тривати довго. Можуть виникнути серйозні виклики. Ми переконані, що ситуація, яка склалася, повинна вирішитися виключно в рамках конституційності і законів. Беручи до уваги нинішню ситуацію, ми заявляємо про припинення нашої участі в політичній коаліції", - заявили представники політсили.
Депутати вважають, що вірменські Національні збори повинні обрати нового прем’єра, якому довіряє суспільство. Новий прем’єр, переконані в партії, повинен розрядити внутрішньополітичну напруженість, подолати політичну кризу, гарантувати вирішення накопичених проблем, підготувати і провести позачергові парламентські вибори з дотриманням повноцінних демократичних засад.
Як повідомляв УНН, на центральній площі вірменської столиці Єревана - площі Республіки - в середу вранці почалася масова акція протесту на чолі з лідером опозиції, депутатом Ніколом Пашіняном.
Нагадаємо, в понеділок, 23 квітня, після 11 днів акцій протесту, прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян подав у відставку.