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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Армении распалась коалиция

Киев • УНН

 • 14334 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Партия "Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" объявила о выходе из парламентской коалиции, где ее партнером была руководящая Республиканская партия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Азатутюн.

В Армении распалась коалиция

"В Армении сложилась ситуация, которая уже несколько дней держит в напряжении все общество. Однако так не может продолжаться долго. Могут возникнуть серьезные вызовы. Мы убеждены, что ситуация, которая сложилась, должна решиться исключительно в рамках конституционности и законов. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, мы заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции", - заявили представители политсилы.

Депутаты считают, что армянское Национальное собрание должно избрать нового премьера, которому доверяет общество. Новый премьер, убеждены в партии, должен разрядить внутриполитическую напряженность, преодолеть политический кризис, гарантировать решения накопившихся проблем, подготовить и провести внеочередные парламентские выборы с соблюдением полноценных демократических принципов.

Как сообщал УНН, на центральной площади армянской столицы Еревана - площади Республики - в среду утром началась массовая акция протеста во главе с лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном.

Напомним, в понедельник, 23 апреля, после 11 дней акций протеста, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

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