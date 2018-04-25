В Армении распалась коалиция

"В Армении сложилась ситуация, которая уже несколько дней держит в напряжении все общество. Однако так не может продолжаться долго. Могут возникнуть серьезные вызовы. Мы убеждены, что ситуация, которая сложилась, должна решиться исключительно в рамках конституционности и законов. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, мы заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции", - заявили представители политсилы.

Депутаты считают, что армянское Национальное собрание должно избрать нового премьера, которому доверяет общество. Новый премьер, убеждены в партии, должен разрядить внутриполитическую напряженность, преодолеть политический кризис, гарантировать решения накопившихся проблем, подготовить и провести внеочередные парламентские выборы с соблюдением полноценных демократических принципов.



Как сообщал УНН, на центральной площади армянской столицы Еревана - площади Республики - в среду утром началась массовая акция протеста во главе с лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном.

Напомним, в понедельник, 23 апреля, после 11 дней акций протеста, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.