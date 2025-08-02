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У Вінниці відкрили провадження після інциденту біля об'єкта ТЦК, є затримані - поліція

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Близько 80 осіб, включаючи представників громадської організації, намагалися захопити ТЦК, вимагаючи звільнення розшукуваного ухилянта. Поліція затримала п'ятьох чоловіків, які пошкодили ворота та проникли на територію установи.

У Вінниці відкрили провадження після інциденту біля об'єкта ТЦК, є затримані - поліція

У Вінниці відкрили кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи після інциденту біля об'єкта ТЦК, 5 чоловіків затримано, повідомили у ГУНП у Вінницькій області у суботу, пише УНН.

За фактом спроби захоплення державної установи поліція відкрила кримінальне провадження

- повідомили у поліції.

Деталі

"Уночі з 1 на 2 серпня близько 80 людей, у тому числі представники громадської організації, прибули до обʼєкту ТЦК з вимогою відпустити чоловіка, якого доставили військовослужбовці як особу, яка розшукується за ухилення від військової служби. Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи", - розповіли у поліції і додали: "Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби".

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Як повідомляється, "слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) ККУ".

"Пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину, затримано в процесуальному порядку", - ідеться у повідомленні.

"Закликаємо громадян дотримуватися чинного законодавства та не перешкоджати правоохоронним органам у виконанні ними своїх службових обов’язків", - наголосили у поліції.

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Юлія Шрамко

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