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В Виннице открыли производство после инцидента возле объекта ТЦК, есть задержанные - полиция

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Около 80 человек, включая представителей общественной организации, пытались захватить ТЦК, требуя освобождения разыскиваемого уклониста. Полиция задержала пятерых мужчин, которые повредили ворота и проникли на территорию учреждения.

В Виннице открыли производство после инцидента возле объекта ТЦК, есть задержанные - полиция

В Виннице открыли уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения после инцидента возле объекта ТЦК, 5 мужчин задержаны, сообщили в ГУНП в Винницкой области в субботу, пишет УНН.

По факту попытки захвата государственного учреждения полиция открыла уголовное производство

- сообщили в полиции.

Детали

"Ночью с 1 на 2 августа около 80 человек, в том числе представители общественной организации, прибыли к объекту ТЦК с требованием отпустить мужчину, которого доставили военнослужащие как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы. Часть присутствующих повредила ворота и проникла на территорию учреждения", - рассказали в полиции и добавили: "Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка правоохранители применили специальные средства".

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Как сообщается, "следователи расследуют уголовное производство по ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УКУ".

"Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к преступлению, задержаны в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

"Призываем граждан соблюдать действующее законодательство и не препятствовать правоохранительным органам в выполнении ими своих служебных обязанностей", - подчеркнули в полиции.

Юлия Шрамко

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