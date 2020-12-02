У Вінницькій області за хабар у 10,5 тисяч доларів судитимуть голову ОТГ

“Вінницькою обласною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт про обвинувачення голови однієї з об’єднаних територіальних громад Вінниччини, якого наприкінці жовтня цього року затримано при одержанні неправомірної вигоди”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вказаний посадовець вимагав та одержав від підприємця гроші в сумі 10,5 тисяч доларів за підписання договору оренди землі загальною площею 21 гектар.

“За вчинене обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, на Донеччині під час одержання хабаря у розмірі 100 тис. грн викрили голову селищної ради.