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У Вінницькій області за хабар у 10,5 тисяч доларів судитимуть голову ОТГ

У Вінницькій області за хабар у 10,5 тисяч доларів судитимуть голову ОТГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Вінницькій області за одержання хабаря в розмірі 10,5 тисяч доларів голова об’єднаної територіальної громади відповідатиме в суді. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.

“Вінницькою обласною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт про обвинувачення голови однієї з об’єднаних територіальних громад Вінниччини, якого наприкінці жовтня цього року затримано при одержанні неправомірної вигоди”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вказаний посадовець вимагав та одержав від підприємця гроші в сумі 10,5 тисяч доларів за підписання договору оренди землі загальною площею 21 гектар.

“За вчинене обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, на Донеччині під час одержання хабаря у розмірі 100 тис. грн викрили голову селищної ради.

Українські Національні Новини

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