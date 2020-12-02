В Винницкой области за взятку в 10,5 тыс. долларов будут судить голову ОТГ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Винницкой области за получение взятки в размере 10,5 тысяч долларов председатель объединенной территориальной громады будет отвечать в суде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
“Винницкой областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по обвинению председателя одной из объединенных территориальных громад Винницкой области, которого в конце октября этого года задержали при получении неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что указанный чиновник требовал и получил от предпринимателя деньги в сумме 10 500 долларов за подписание договора аренды земли общей площадью 21 гектар.
“За совершенное обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Донецкой области во время получения взятки в размере 100 тыс. грн разоблачили председателя поселкового совета.