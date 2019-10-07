У Вінницькій області розслідують загибель чоловіка під час полювання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Вінницькій області чоловік отримав смертельне вогнепальне поранення. Сталося це, ймовірно, під час полювання. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка, 1966 року народження, виявили на околиці села Остапківці, Немирівського району. Причиною смерті, попередньо, стало вогнепальне поранення у живіт.
Наразі з’ясовуються обставини загибелі чоловіка. Основна версія – необережне поводження зі зброєю під час полювання.
Однак, наразі зброя, з якої чоловік отримав смертельне поранення, не виявлена та обставини смерті невідомі.
Поліція проводить досудове розслідування.
Нагадаємо, поліція Закарпаття розслідує вбивство з необережності під час полювання.