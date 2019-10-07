В Винницкой области расследуют гибель мужчины во время охоты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Винницкой области мужчина получил смертельное огнестрельное ранение. Произошло это, вероятно, во время охоты. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Тело мужчины, 1966 года рождения, обнаружили на окраине села Остапковцы, Немировского района. Причиной смерти, предварительно, стало огнестрельное ранение в живот.
Сейчас выясняются обстоятельства гибели мужчины. Основная версия - неосторожное обращение с оружием во время охоты.
Однако, на данный момент оружие, из которого мужчина получил смертельное ранение, не выявлено и обстоятельства смерти неизвестны.
Полиция проводит досудебное расследование.
Напомним, полиция Закарпатья расследует убийство по неосторожности во время охоты.