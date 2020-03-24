У Вінницькій області перевірили 21 підозру на коронавірус

КИЇВ. 24 березня. УНН. Станом на ранок вівторка у Вінницькій області перевірено 21 підозру на захворювання, спричинене коронавірусною інфекцією. Результати перевірок 21 особи виявились негативними. Про це сказав на брифінгу у вівторок голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає кореспондент УНН.