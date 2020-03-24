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У Вінницькій області перевірили 21 підозру на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Станом на ранок вівторка у Вінницькій області перевірено 21 підозру на захворювання, спричинене коронавірусною інфекцією. Результати перевірок 21 особи виявились негативними. Про це сказав на брифінгу у вівторок голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає кореспондент УНН.

"Станом на 24 березня у вірусологічні й лабораторії обласного лабораторного центру вже протестовано біологічний матеріал від 21 особи з підозрою на COVID-19. Як результат, не підтверджено жодного випадку захворювання, спричиненого коронавірусною інфекцією. Тобто на 09:00 сьогоднішнього дня ми не маємо жодного паціента з COVID-19", - сказав він.

Голова ОДА повідомив також, що сьогодні область отримає першу централізовану поставку з респіраторами, комбінезонами, тест-системи та ПЛР-тестами для першочергового забезпечення медичного персоналу та лабораторних центрів.

Нагадаємо, станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено 84 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомляв УНН, Вінницька область отримала фінансову допомогу в розмірі 15 млн грн від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини “Наша Ряба”.

“МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.

Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.

Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення”, — повідомили у Косюка.

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