В Винницкой области проверили 21 подозрение на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на утро вторника в Винницкой области проверено 21 подозрение на заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией. Результаты проверок 21 человека оказались отрицательными. Об этом сказал на брифинге во вторник глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на 24 марта в вирусологические и лаборатории областного лабораторного центра уже протестировано биологический материал от 21 человек с подозрением на COVID-19. Как результат, не подтверждено ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. То есть на 9:00 сегодняшнего дня мы не имеем ни одного пациента с COVID-19", - сказал он.
Глава ОГА сообщил также, что сегодня область получит первую централизованную поставку с респираторами, комбинезонами, тест-системами и ПЦР-тестами для первоочередного обеспечения медицинского персонала и лабораторных центров.
Напомним, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщал УНН, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".
"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.
Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.
Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили у Косюка.