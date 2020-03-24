В Винницкой области проверили 21 подозрение на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104445 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107156 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109099 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107755 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117257 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101772 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106007 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131685 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

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В Винницкой области проверили 21 подозрение на коронавирус

В Винницкой области проверили 21 подозрение на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 18208 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на утро вторника в Винницкой области проверено 21 подозрение на заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией. Результаты проверок 21 человека оказались отрицательными. Об этом сказал на брифинге во вторник глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 24 марта в вирусологические и лаборатории областного лабораторного центра уже протестировано биологический материал от 21 человек с подозрением на COVID-19. Как результат, не подтверждено ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. То есть на 9:00 сегодняшнего дня мы не имеем ни одного пациента с COVID-19", - сказал он.

Глава ОГА сообщил также, что сегодня область получит первую централизованную поставку с респираторами, комбинезонами, тест-системами и ПЦР-тестами для первоочередного обеспечения медицинского персонала и лабораторных центров.

Напомним, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщал УНН, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".

"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.

Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.

Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили у Косюка.

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