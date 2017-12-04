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Чоловіку, який на Вінниччині підірвав гранату у будинку знайомих, загрожує довічне

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Вінницькій області 41-річний чоловік у селі Бондурівка кинув бойову гранату у будинок колишньої співмешканки. У результаті вибуху двоє осіб отримали поранення. За вчинення замаху на вбивство затриманому загрожує довічне ув’язнення, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Вінницькій області.

За даними правоохоронців, 3 грудня до чергової частини Немирівського відділу поліції звернувся сільський голова села Бондурівка та повідомив, що в одному з будинків вибухнула граната. Господар та його співмешканка отримали тілесніушкодження.

Як розповів начальник немирівської поліції Олександр Король, відразу після отримання повідомлення про вибух на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти вибухотехнічного відділу.

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Правоохоронці встановили, що правопорушник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов додому до 42-річного односельчанина, з яким проживає його колишня співмешканка.

Виник конфлікт, під час гість дістав гранату, попередньо Ф1, та кинув її у кімнату, де перебувала 42-річна потерпіла та господар будинку.

Поліцейські затримали зловмисника за місцем мешкання. Під час проведення обшуку у його будинку інших боєприпасів виявлено не було.

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Зі слів затриманого, він хотів налякати жінку, але після того як витягнувчеку з гранати, сам злякався і кинув її у будинку.

Рештки вибухового предмета вилучені та направлені на експертизу.

Слідчим відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за ст. 15 та ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Вирішується питання про обрання стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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