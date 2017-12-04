Мужчине, который в Винницкой подорвал гранату в доме знакомых, грозит пожизненное
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Винницкой области 41-летний мужчина в селе Бондуровка бросил боевую гранату в дом бывшей сожительницы. В результате взрыва два человека получили ранения. За совершение покушения на убийство задержанному грозит пожизненное заключение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ЧП в Винницкой области.
По данным правоохранителей, 3 декабря в дежурную часть Немировского отдела полиции обратился сельский председатель села Бондуровка и сообщил, что в одном из домов взорвалась граната. Хозяин и его сожительница получили телесные повреждения.
Как рассказал начальник немировской полиции Александр Король, сразу после получения сообщения о взрыве на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиций и специалисты взрывотехнического отдела.
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Правоохранители установили, что правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к 42-летнему односельчанину, с которым проживает его бывшая сожительница.
Возник конфликт, в ходе гость взял гранату, предварительно Ф1, и бросил ее в комнату, где находилась 42-летняя потерпевшая и хозяин дома.
Полицейские задержали злоумышленника по месту жительства. Во время проведения обыска в его доме других боеприпасов обнаружено не было.
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По словам задержанного, он хотел напугать женщину, но после того как вытянул чеку из гранаты, сам испугался и бросил ее в доме.
Остатки взрывного предмета изъяты и направлены на экспертизу.
Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ст. 15 и ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
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Злоумышленник задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.