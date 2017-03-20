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У Вінниці загорілося офісне приміщення

У Вінниці загорілося офісне приміщення

Київ • УНН

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ВІННИЦЯ-КИЇВ. 20 березня. УНН. У Вінниці на вулиці Бевза горить одне з офісних приміщень. Про це в коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомили в прес-службі ГУ ДСНС у Вінницькій області.

“Виклик надійшов за адресою вул.Бевза, 34. Поряд також розташовані офіси. Із приміщення евакуювали людей. Зараз рятувальники ліквідовують пожежу. Деталі стануть відомі згодом”, — розповіли у прес-службі ГУ ДСНС.

Нагадаємо, приміщення сільради горіло на Вінниччині. О 05:56 у понеділок до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у с.Андріяшівка Крижопільського району горить будівля сільської ради.

Українські Національні Новини

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