У Вінниці загорілося офісне приміщення
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 20 березня. УНН. У Вінниці на вулиці Бевза горить одне з офісних приміщень. Про це в коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомили в прес-службі ГУ ДСНС у Вінницькій області.
“Виклик надійшов за адресою вул.Бевза, 34. Поряд також розташовані офіси. Із приміщення евакуювали людей. Зараз рятувальники ліквідовують пожежу. Деталі стануть відомі згодом”, — розповіли у прес-службі ГУ ДСНС.
Нагадаємо, приміщення сільради горіло на Вінниччині. О 05:56 у понеділок до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у с.Андріяшівка Крижопільського району горить будівля сільської ради.