В Виннице загорелось офисное помещение
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 20 марта. УНН. В Виннице на улице Бевза горит одно из офисных помещений. Об этом в комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Винницкой области.
"Вызов поступил по адресу ул.Бевза, 34. Рядом также расположены офисы. Из помещения эвакуировали людей. Сейчас спасатели ликвидируют пожар. Детали станут известны позже", - рассказали в пресс-службе ГУ ГосЧС.
Напомним, помещение сельсовета горело в Винницкой области. В 5:56 в понедельник в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с.Андрияшивка Крыжопольского района горит здание сельского совета.