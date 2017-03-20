В Виннице загорелось офисное помещение

"Вызов поступил по адресу ул.Бевза, 34. Рядом также расположены офисы. Из помещения эвакуировали людей. Сейчас спасатели ликвидируют пожар. Детали станут известны позже", - рассказали в пресс-службе ГУ ГосЧС.

Напомним, помещение сельсовета горело в Винницкой области. В 5:56 в понедельник в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с.Андрияшивка Крыжопольского района горит здание сельского совета.