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У Вінниці п’яний росіянин зняв прапор України з будівлі ТРЦ: йому загрожує 5 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 25627 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні вранці у Вінниці невідомий чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, зняв з будівлі ТРЦ державний прапор України. Йому загрожує п’ять років позбавлення волі. Про це інформує ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.

У Вінниці п’яний росіянин зняв прапор України з будівлі ТРЦ: йому загрожує 5 років ув'язнення

Цитата

“Вранці 6 листопада до поліції надійшло повідомлення, що з будівлі ТРЦ по вулиці 600-річчя у м. Вінниці невідомий чоловік зняв Державний прапор України. Це побачили охоронники торгового центру, тож зловмисник почав тікати, викинувши стяг в кущі. Затриманого в подальшому поліцейські доставили до відділу поліції. Розпочато кримінальне провадження”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, 35-річний зловмисник виявився громадянином Росії. Він перебував у стані сп’яніння. Попередньо встановлено, що близько п’ятої години ранку, перебуваючи біля ТРЦ разом із знайомими, він виліз на будівлю та з флагштоку зняв прапор, який в подальшому викинув, коли тікав від охоронників. Зловмисник надав пояснення, що на Вінниччину приїхав провідати родичів, а такі дії вчинив через спір із знайомим.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

Додамо

У вересні у Кам’янському Дніпропетровської області дівчина підпалила Державний прапор України, це зняли на відео. Поліція встановила її особу, вбачає у діях школярки ознаки наруги над державними символами.

Також на Донеччині неповнолітнього маріупольця судитимуть за наругу над Державним Прапором. Хлопець у кущах неподалік загальноосвітньої школи знайшов прапор та підпалив його.

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