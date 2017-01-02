У Вінниці поліцейські затримали грабіжника

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ВІННИЦЯ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Працівники Вінницького міськвідділу поліції затримали 36-річного вінничанина, який підозрюється у пограбуванні перехожого. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ НП у Вінницькій області.

До міськвідділу поліції з заявою про пограбування звернувся 34-річний вінничанин.

Чоловік розповів, що 30 грудня, близько 18.00 годині на вулиці Привокзальній невідомий чоловік застосувавши до нього силу, відібрав мобільний телефон та 370 гривень.

За описом потерпілого, поліцейські встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 36-річний безробітний місцевий житель. Під час поверхневого огляду у підозрюваного працівники поліції вилучили мобільний телефон, який належав пограбованому.

Вилучене майно повернули власнику.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді до 4-х років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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