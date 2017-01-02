В Виннице полицейские задержали грабителя
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 2 января. УНН. Работники Винницкого горотдела полиции задержали 36-летнего винничанина, подозреваемого в ограблении прохожего. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ НП в Винницкой области.
В горотдел полиции с заявлением об ограблении обратился 34-летний житель Винницы.
Мужчина рассказал, что 30 декабря, около 18.00 часов на улице Привокзальной неизвестный мужчина применив к нему силу, отобрал мобильный телефон и 370 гривен.
По описанию потерпевшего, полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний безработный местный житель. Во время поверхностного осмотра у подозреваемого работники полиции изъяли мобильный телефон, который принадлежал разграбленной.
Изъятое имущество вернули владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). За такое правонарушение злоумышленнику грозит наказание в размере до 4-х лет лишения свободы.