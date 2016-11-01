У Вінниці почала роботу поліцейська комісія
Київ • УНН
КИЇВ-ВІННИЦЯ. 1 листопада. УНН. Відбулось перше засідання поліцейської комісії ГУ НП у Вінницькій області, яка найближчим часом розпочне свою роботу з відбору кандидатів на службу в поліції. В ході засідання було обрано голову та секретаря громадського органу, а також вирішено інші організаційні питання. Про це повідомляє УНН-Центр.
Засідання поліцейської комісії розпочав т.в.о. начальника поліції Вінниччини, який зачитав наказ ГУ НП про затвердження персонального складу поліцейської комісії Головного управління у Вінницькій області.
Для забезпечення максимальної прозорості у процесі комплектації лав Національної поліції, до складу новоутвореного органу увійшли як правоохоронці, так і представники громадськості.
Керівник вінницької поліції, звертаючись до присутніх, зазначив, що відтепер фактично запрацює процедура прийому на службу в підрозділи поліції Вінниччини. Адже станом на сьогодні вінницька поліція недоукомплектована кадрами на 11 відсотків — це майже 400 працівників.
Особливо гостру потребу поліція Вінничини відчуває у: оперативних співробітниках, слідчих та дільничних офіцерах поліції. Від останніх, нагадаємо, напряму залежить розкриття правопорушень та безпека людей на вулицях.
Поліцейська комісія у такому складі працюватиме упродовж 3 років.