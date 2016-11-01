В Виннице начала работу полицейская комиссия
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Состоялось первое заседание полицейской комиссии ГУ НП в Винницкой области, которая в ближайшее время начнет свою работу по отбору кандидатов на службу в полиции. В ходе заседания был избран глава и секретарь общественного органа, а также решены другие организационные вопросы. Об этом сообщает УНН-Центр .
Заседание полицейской комиссии начал и.о. начальника полиции Винницкой области, который зачитал приказ ГУ НП об утверждении персонального состава полицейской комиссии Главного управления в Винницкой области.
Для обеспечения максимальной прозрачности в процессе комплектации ряды Национальной полиции, в состав новообразованного органа вошли как правоохранители, так и представители общественности.
Руководитель винницкой милиции, обращаясь к присутствующим, отметил, что отныне фактически заработает процедура приема на службу в подразделения полиции Винницкой области. Ведь на сегодня винницкая полиция недоукомплектована кадрами на 11 процентов - это почти 400 работников.
Особенно острую потребность полиция Винницкой чувствует в: оперативных сотрудниках, следователях и участковых офицерах полиции. От последних, напомним, напрямую зависит раскрытие правонарушений и безопасность людей на улицах.
Полицейская комиссия в таком составе будет работать в течение 3 лет.