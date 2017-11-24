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У Віндзорському замку встановили 6-метрову ялинку

У Віндзорському замку встановили 6-метрову ялинку

Київ • УНН

 • 16982 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Королівська родина готується до Різдва: в Віндзорському замку встановили 6-метрову ялинку. Про це пише Daily Mail, передає УНН.

Дерево було зрубано в Великому Віндзорському парку, доставлено в замок і встановлено в залі Святого Георгія. Ялинку прикрасили в золотих тонах - позолоченими шишками і зірочками. Верхівку ялини традиційно прикрашає фігурка янгола.

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Різдвяні прикраси - щорічна традиція в замку. У минулому році кімнати були прикрашені в азіатському стилі китайськими ліхтариками. Очікується, що весь грудень королева Великобританії проведе в Віндзорі, хоча зазвичай вона не святкує там Різдво.

Нагадаємо, цього року на головній ялинці року в столиці на Софійській площі з'являться персонажі картин із творчісті української художниці Марії Примаченко. Цьогорічна головна ялинка країни має прибути до столиці орієнтовно 3 грудня.

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