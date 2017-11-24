В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Королевская семья готовится к Рождеству: в Виндзорском замке установили 6-метровую елку. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.
Дерево было срублено в Большом Виндзорском парке, доставлены в замок и установлено в зале Святого Георгия. Елку украсили в золотых тонах - позолоченными шишками и звездочками. Верхушку ели традиционно украшает фигурка ангела.
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Рождественские украшения - ежегодная традиция в замке. В прошлом году комнаты были украшены в азиатском стиле китайскими фонариками. Ожидается, что весь декабрь королева Великобритании проведет в Виндзоре, хотя обычно она не празднует там Рождество.
Напомним, в этом году на главной елке года в столице на Софийской площади появятся персонажи картин с творчеством украинской художницы Марии Примаченко. В этом году главная елка страны должен прибыть в столицу ориентировочно 3 декабря.