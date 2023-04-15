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У Вільнюсі підписали угоду щодо розслідування злочинів геноциду – Офіс генпрокурора

У Вільнюсі підписали угоду щодо розслідування злочинів геноциду – Офіс генпрокурора

Київ • УНН

 • 923161 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Вільнюсі члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT – Joint Investigation Team) підписали угоду щодо розслідування злочинів геноциду. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генпрокурора України.

Цитата

"Це важливий крок до виявлення і притягнення до відповідальності всіх причетних до цього жахливого злочину в Україні. Це потужний сигнал агресору про невідворотність покарання, адже міжнародна підтримка України тільки посилюється", - написали в Офісі генпрокурора.

Деталі

Члени спільної групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні підписали угоду про розслідування злочину геноциду.

Як зазначається, до спільної групи входять Україна, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина та Румунія. Її учасниками також є Євроюст та вперше у своїй історії – Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Масовість і системність воєнних злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях України, має ознаки кампанії переслідування українців як національної групи. Зокрема, зафіксовано понад 19 тисяч випадків примусової депортації дітей", - такого висновку дійшли члени групи.

Повідомляється, що угода сприятиме розслідуванню злочину геноциду в Україні, обміну доказами й інформацією. Роботу групи посилять міжнародні експерти.

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