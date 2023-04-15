В Вильнюсе подписали соглашение по расследованию преступлений геноцида - Офис генпрокурора

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"Это важный шаг к выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к этому ужасному преступлению в Украине. Это мощный сигнал агрессору о неотвратимости наказания, ведь международная поддержка Украины только усиливается", - написали в Офисе генпрокурора.

Детали

Члены совместной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине подписали соглашение о расследовании преступления геноцида.

Как отмечается, в совместную группу входят Украина, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Румыния. Ее участниками также являются Евроюст и впервые в своей истории – Офис прокурора Международного уголовного суда.

"Массовость и системность военных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, имеет признаки кампании преследования украинцев как национальной группы. В частности, зафиксировано более 19 тысяч случаев принудительной депортации детей", - к такому выводу пришли члены группы.

Сообщается, что соглашение будет способствовать расследованию преступления геноцида в Украине, обмену доказательствами и информацией. Работу группы усилят международные эксперты.

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