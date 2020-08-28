У виховній колонії у Кременчуку неповнолітній наклав на себе руки

Хлопця 2003 року народження виявили повішаним у приміщенні клубу виховної колонії.



Відомо, що неповнолітній відбував покарання за умисне вбивство та розбій. Він був засуджений до 11 років позбавлення волі.



Наразі відкрито кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються усі обставини смерті підлітка.

Як повідомляв УНН, у виправній колонії на Кіровоградщині провели перевірку через самогубство працівниці установи, за результатами якої дев’ять працівників установи притягнуто до відповідальності.