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У виховній колонії у Кременчуку неповнолітній наклав на себе руки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Кременчуку Полтавської області неповнолітній засуджений наклав на себе руки на території виховної колонії. Про це УНН повідомили правоохоронці.

У виховній колонії у Кременчуку неповнолітній наклав на себе руки

Хлопця 2003 року народження виявили повішаним у приміщенні клубу виховної колонії.

Відомо, що неповнолітній відбував покарання за умисне вбивство та розбій. Він був засуджений до 11 років позбавлення волі.

Наразі відкрито кримінальне провадження, в рамках якого встановлюються усі обставини смерті підлітка.

Як повідомляв УНН, у виправній колонії на Кіровоградщині провели перевірку через самогубство працівниці установи, за результатами якої дев’ять працівників установи притягнуто до відповідальності.

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