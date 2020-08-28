В воспитательной колонии в Кременчуге несовершеннолетний покончил с собой

Парня 2003 года рождения обнаружили повешенным в помещении клуба воспитательной колонии.



Известно, что несовершеннолетний отбывал наказание за умышленное убийство и разбой. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы.



Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства смерти подростка.

Как сообщал УНН, в исправительной колонии в Кировоградской области провели проверку из-за самоубийства сотрудницы учреждения, по результатам которой девять работников учреждения привлечены к ответственности.