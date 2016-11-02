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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У відсутності тепло в багатоповерхівці Луцька винні самі мешканці — міська влада

У відсутності тепло в багатоповерхівці Луцька винні самі мешканці — міська влада

Київ • УНН

 • 9659 перегляди

РІВНЕ-ЛУЦЬК. 2 листопада. УНН. Міська влада Луцька не може вплинути на власника заводу, щоб почати обігрівати п’ятиповерхівку, де понад 70 квартир досі без опалення. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась.

За його словами, будинок на балансі підприємства, яке владі неможливо змусити подати тепло.

“Люди самі винні у ситуації, бо ще весною пропонували створити ОСББ і провести в будинок автономне опалення. Ми б збільшили для цього газопровід і встановили лічильники. Таким шляхом пішли мешканці сусідньої багатоповерхівки, і в них нині тепло”, — зазначив Ю.Крась.

Щоб у людей з’явилося тепло, комунальники ініціюють зустріч представників “Волиньгазу”, заводу і мешканців гуртожитку на Шевченка, 88 у Луцьку.

Як повідомляв УНН, досі без тепла залишається п’ятиповерховий будинок у Луцьку. Уже два тижні понад 70 квартир у багатоповерхівці Луцька на вулиці Шевченка, 88 залишаються без опалення. Батареї холодні через завод, який з власної котельні не подає тепло людям.

Українські Національні Новини

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