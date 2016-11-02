В отсутствии тепла в многоэтажке Луцка виноваты сами жители - городские власти

По его словам, дом на балансе предприятия, которое власти немогут заставить подать тепло.

"Люди сами виноваты в ситуации, потому что еще весной предлагали создать ОСМД и провести в дом автономное отопление. Мы бы увеличили для этого газопровод и установили счетчики. Таким путем пошли жители соседней многоэтажки, и у них сейчас тепло ", - отметил Ю.Крась.

Чтобы у людей появилось тепло, коммунальщики инициируют встречу представителей "Волыньгаза", завода и жителей общежития на Шевченко, 88 в Луцке.

Как сообщал УНН, до сих пор без тепла остается пятиэтажный дом в Луцке . Уже две недели более 70 квартир в многоэтажке Луцка на улице Шевченко, 88 остаются без отопления. Батареи холодные через завод, который из собственной котельной не подает тепло людям.