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15 марта, 19:03 • 115243 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166709 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138032 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 10:46 • 101427 просмотра

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В отсутствии тепла в многоэтажке Луцка виноваты сами жители - городские власти

В отсутствии тепла в многоэтажке Луцка виноваты сами жители - городские власти

Киев • УНН

 • 9658 просмотра

РОВНО-ЛУЦК. 2 ноября. УНН. Городская власть Луцка не может повлиять на владельца завода, чтобы начать обогревать пятиэтажку, где более 70 квартир до сих пор без отопления. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцкого городского совета Юрий Крась.

По его словам, дом на балансе предприятия, которое власти немогут заставить подать тепло.

"Люди сами виноваты в ситуации, потому что еще весной предлагали создать ОСМД и провести в дом автономное отопление. Мы бы увеличили для этого газопровод и установили счетчики. Таким путем пошли жители соседней многоэтажки, и у них сейчас тепло ", - отметил Ю.Крась.

Чтобы у людей появилось тепло, коммунальщики инициируют встречу представителей "Волыньгаза", завода и жителей общежития на Шевченко, 88 в Луцке.

Как сообщал УНН, до сих пор без тепла остается пятиэтажный дом в Луцке . Уже две недели более 70 квартир в многоэтажке Луцка на улице Шевченко, 88 остаются без отопления. Батареи холодные через завод, который из собственной котельной не подает тепло людям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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