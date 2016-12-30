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У відповідь на санкції Росія закриє школу для дітей дипломатів США

У відповідь на санкції Росія закриє школу для дітей дипломатів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російська влада у відповідь на санкції вирішила закрити школу в Москві, в якій вчаться діти дипломатів США, Великобританії і Канади, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

У відповідь на введені з боку США нові санкції російська влада прийняли рішення закрити англо-американську школу в Москві, де вчаться діти дипломатів із США, Великобританії і Канади.

Про це в п’ятницю, 30 грудня, повідомив телеканал CNN з посиланням на представника американської влади, знайомого з ситуацією. Крім того, за даними телеканалу, влада РФ закриває будинок відпочинку для співробітників американського посольства, розташованого в Срібному бору.

Ці кроки стали одними з перших заходів Москви після того, як офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова пообіцяла, що вже 30 грудня підуть “офіційні заяви, контрзаходи і багато всього”.

Як повідомляв УНН, в четвер влада США оголосила про введення нових санкцій проти РФ у зв’язку з російськими хакерськими атаками під час виборів американського президента.

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