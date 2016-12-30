В ответ на санкции Россия закроет школу для детей дипломатов США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российские власти в ответ на санкции решили закрыть школу в Москве, в которой учатся дети дипломатов США, Великобритании и Канады, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
В ответ на введенные со стороны США новые санкции российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где учатся дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.
Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американских властей, знакомого с ситуацией. Кроме того, по данным телеканала, власти РФ закрывают дом отдыха для сотрудников американского посольства, расположенного в Серебряном бору.
Эти шаги стали одними из первых мероприятий Москвы после того, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что уже 30 декабря пойдут "официальные заявления, контрмеры и много всего".
Как сообщал УНН, в четверг власти США объявили о введении новых санкций против РФ в связи с российскими хакерскими атаками на выборах американского президента.