У відомого лікаря-інфекціоніста Голубовської з'явився Telegram-канал

Деталі

"Ну що, друзі, підписуйтесь на мою "тележку". Давайте разом зробимо її затишною, цікавою, інформативною і, звісно, демократичною не лише на словах. Бо планета у нас одна, здоров'я у нас одне, Україна у нас одна на всіх, і біди та радості спільні.

Така агресія проти будь-якої іншої думки, у т.ч. професійної, на жаль, наводить на сумні думки. Але нічого, усе переживемо і все в нас вийде, навіть не маю сумніву. Бережіть себе, постарайтеся просто вижити.

https://t.me/OlgaGolubovska

І посміхніться трохи, це не шкідливо…)", - написала Голубовська у Facebook.

У новоствореному Telegram-каналі, де відразу з'явилося кілька тисяч підписників, як вказала Голубовська, "спробуємо давати медичні поради, обговорювати питання, пов'язані з нашим з вами здоров'ям, дискутувати, шукати інформацію, ділитися нею".

Довідково

Голубовська Ольга Анатоліївна (20.07.1965, м. Київ) – професор, доктор медичних наук, президент Всеукраїнської асоціації інфекціоністів.

Лікарську освіту здобула в КДМУ (1985-91). Віхи профроботи: 1991-92 – інтернатура при кафедрі інфекційних хвороб НМУ; 1992-93 – лікар-інфекціоніст ЦМЛ м. Києва; 1993-2005 – асистент, з 2005 – доцент, з 2009 – завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Інфекційні хвороби» (2011-2016); заслужений лікар України (2017). Категорія вища за фахом «Інфекційні хвороби».

Кандидатська дисертація «Некардіальні ускладнення дифтерії у дорослих» (2002, н. керівник Ж.І. Возіанова). Докторська дисертація «Можливості контролю за перебігом та ефективністю лікування хронічного гепатиту С за допомогою неінвазивних методів діагностики» (2009, н. консультант Ж.І. Возіанова). Готує наукові кадри. Автор 220 праць і 10 патентів. Напрямок наукової роботи: вірусні гепатити, УЗД, крапельні інфекції, ВІЛ-інфекція, тропічна медицина, організація меддопомоги інфекційним хворим.