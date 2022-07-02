У известного врача-инфекциониста Голубовской появился Telegram-канал
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская появилась в Telegram, пишет УНН.
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"Ну что, друзья, подписывайтесь на мою "тележку". Давайте вместе сделаем ее уютной, интересной, информативной и, конечно, демократичной не только на словах. Ибо планета у нас одна, здоровье у нас одно, Украина у нас одна на всех, и беды и радости общие.…
Такая агрессия против любого другого мнения, в т.ч. профессионального, к сожалению, наводит на грустные мысли. Но ничего, все переживём и все у нас получится, даже не сомневаюсь. Берегите себя, постарайтесь просто выжить
И улыбнитесь немного, это не вредно…)", - написала Голубовская в Facebook.
В новосозданном Telegram-канале, где сразу появилось несколько тысяч подписчиков, как указала Голубовская, "попробуем давать медицинские советы, обсуждать вопросы, связанные с нашим с вами здоровьем, дискутировать, искать информацию, делиться ею".
Справочно
Голубовская Ольга Анатольевна (20.07.1965, г. Киев) – профессор, доктор медицинских наук, президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов.
Врачебное образование получила в КГМУ (1985-91). Вехи профработы: 1991-92 – интернатура при кафедре инфекционных болезней НМУ; 1992-93 – врач-инфекционист ЦГБ г. Киева; 1993-2005 – ассистент, с 2005 – доцент, с 2009 – заведующий кафедрой инфекционных болезней НМУ. Главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «Инфекционные болезни» (2011-2016); заслуженный врач Украины (2017). Категория высшая по специальности «Инфекционные болезни».
Кандидатская диссертация «Некардиальные осложнения дифтерии у взрослых» (2002, н. руководитель Ж.И. Возианова). Докторская диссертация «Возможности контроля за течением и эффективностью лечения хронического гепатита С с помощью неинвазивных методов диагностики» (2009, н. консультант Ж.И. Возианова). Подготовка научных кадров. Автор 220 работ и 10 патентов. Направление научной работы: вирусные гепатиты, УЗИ, капельные инфекции, ВИЧ-инфекция, тропическая медицина, организация медпомощи инфекционным больным.