У Відні відкрилася виставка сучасного українського мистецтва
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В австрійській столиці Відні відкрилася виставка сучасного українського мистецтва Art on the Battlefront, повідомили у МКІП, пише УНН.
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Відкриття відбулося 14 квітня у просторі Künstlerhaus. До участі у виставці запрошено 19 авторів, що представили живописні полотна, графіку, відео та діджитал-арт, скульптуру й інсталяцію.
"Більшість митців не намагалися віддзеркалити події буквально, а концентрувалися на фіксації власних почуттів та за допомогою мистецтва розповідали про незламність українського народу", - зауважили в міністерстві.
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Виставку "Футуромарення" представили у Таллінні.