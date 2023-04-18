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У Відні відкрилася виставка сучасного українського мистецтва

У Відні відкрилася виставка сучасного українського мистецтва

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. В австрійській столиці Відні відкрилася виставка сучасного українського мистецтва Art on the Battlefront, повідомили у МКІП, пише УНН.

Деталі

Відкриття відбулося 14 квітня у просторі Künstlerhaus. До участі у виставці запрошено 19 авторів, що представили живописні полотна, графіку, відео та діджитал-арт, скульптуру й інсталяцію.

"Більшість митців не намагалися віддзеркалити події буквально, а концентрувалися на фіксації власних почуттів та за допомогою мистецтва розповідали про незламність українського народу", - зауважили в міністерстві.

Доповнення

Виставку "Футуромарення" представили у Таллінні.

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