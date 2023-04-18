В Вене открылась выставка современного украинского искусства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В австрийской столице Вене открылась выставка современного украинского искусства Art on the Battlefront, сообщили в МКИП, пишет УНН.
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Открытие состоялось 14 апреля в пространстве Künstlerhaus. К участию в выставке приглашены 19 авторов, представивших живописные полотна, графику, видео и диджитал-арт, скульптуру и инсталляцию.
"Большинство художников не пытались отразить события буквально, а концентрировались на фиксации собственных чувств и с помощью искусства рассказывали о несокрушимости украинского народа", - отметили в министерстве.
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Выставку "Футуромарення" представили в Таллинне.