В Вене открылась выставка современного украинского искусства

Детали

Открытие состоялось 14 апреля в пространстве Künstlerhaus. К участию в выставке приглашены 19 авторов, представивших живописные полотна, графику, видео и диджитал-арт, скульптуру и инсталляцию.

"Большинство художников не пытались отразить события буквально, а концентрировались на фиксации собственных чувств и с помощью искусства рассказывали о несокрушимости украинского народа", - отметили в министерстве.

Дополнение

Выставку "Футуромарення" представили в Таллинне.