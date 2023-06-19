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У відібраних в Одесі пробах морської води виявлено холероподібний вібріон - міськрада

Київ • УНН

 • 1266082 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. У відібраних в Одесі пробах морської води виявлено холероподібний вібріон, що не є збудником холери, повідомила у понеділок Одеська міськрада, пише УНН.

У відібраних в Одесі пробах морської води виявлено холероподібний вібріон - міськрада

Цитата

"У відібраних 14.06.2023 з точки в місті Одесі (морський порт причал № 2) проб морської води виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга (виділені холероподібні НАГ вібріони не є збудником холери, але викликають захворювання на гострі кишкові інфекції)", - ідеться у повідомленні мерії у Telegram з посиланням на інформацію Одеського облцентру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Деталі

Також повідомляється, що із відібраних 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 проб питної води на санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені.

"Санепідситуація знаходиться на постійному контролі", - вказали у міськраді.

При цьому, за інформацією Держекоінспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) у відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон", як повідомляється, солоність нижче норми у 2,2 рази; у відібраних пробах на 16-ї станції Великого Фонтану солоність також нижче норми у 2,2 рази.

За результатами відомчого лабораторного контролю філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" питна вода, як зазначається, відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо

У підтоплених районах Миколаївської області виявили холероподібний вібріон.

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