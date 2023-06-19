В отобранных в Одессе пробах морской воды обнаружен холероподобный вибрион - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В отобранных в Одессе пробах морской воды обнаружен холероподобный вибрион, который не является возбудителем холеры, сообщил в понедельник Одесский горсовет, пишет УНН.
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"В отобранных 14.06.2023 из точки в городе Одессе (морской порт причал № 2) пробах морской воды обнаружен холероподобный вибрион НАГ 1 группы Хейберга (выделенные холероподобные НАГ вибрионы не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями)", - говорится в сообщении мэрии в Telegram со ссылкой на информацию Одесского облцентра контроля и профилактики болезней Минздрава.
Детали
Также сообщается, что из отобранных 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.
"Санэпидситуация находится на постоянном контроле", - указали в горсовете.
При этом, по информации Госэкоинспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон", как сообщается, соленость ниже нормы в 2,2 раза; в отобранных пробах на 16-й станции Большого Фонтана соленость также ниже нормы в 2,2 раза.
По результатам ведомственного лабораторного контроля филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс" питьевая вода, как отмечается, соответствует ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".
Напомним
В подтопленных районах Николаевской области обнаружили холероподобный вибрион.