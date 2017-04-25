У виборчій кампанії Е.Макрона заявили про атаку пов’язаних з Росією хакерів

Як зазначається, керівник комп’ютерного підрозділу кампанії Е.Макрона Муніра Махджоубі повідомив, що спроби проникнути в цифрові носії були зафіксовані в грудні.

Він підтвердив дані фірми із кібербезпеки Trend Micro, яка нарахувала 160 спроб електронного шпигунства за допомогою хакерської групи Pawn Storm, також відомої як Fancy Bear. Саме цю групу спецслужби США називали підрозділом розвідувальних служб Росії.

“Це серйозно, але нічого не було скомпрометовано”, — зазначив при цьому М.Махджоубі.

Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у першому турі виборів, набравши 23,75% голосів.

Другий тур виборів президента Франції відбудеться 7 травня.