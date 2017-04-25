В избирательной кампании Е.Макрона заявили об атаке связанных с Россией хакеров
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В избирательной кампании кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона сообщили, что кампания кандидата подверглась атакам хакеров, связанных с Россией, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как отмечается, руководитель компьютерного подразделения кампании Е.Макрона Мунира Махджоуби сообщил, что попытки проникнуть в цифровые носители были зафиксированы в декабре.
Он подтвердил данные фирмы по кибербезопасности Trend Micro, которая насчитала 160 попыток электронного шпионажа с помощью хакерской группы Pawn Storm, также известной как Fancy Bear. Именно эту группу спецслужбы США называли подразделением разведывательных служб России.
“Это серьезно, но ничего не было скомпрометировано”, — отметил при этом М.Махджоуби.
Напомним, Эммануэль Макрона победил в первом туре выборов, набрав 23,75% голосов.
Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.