У виборах президента Франції Е.Макрон продовжує лідирувати
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Еммануель Макрон та Марін Ле Пен впевнено виходять у другий тур виборів президента Франції, при цьому М.Ле Пен програє. Про це свідчать дані соціологів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Кандидат у президенти Франції Е.Макрон зберігає лідерство у передвиборних рейтингах. У голосуванні в першому турі йому прогнозують 25% голосів, правій націоналістці Марін Ле Пен - 24%.
Обидва політики втратили по відсотковому пункту порівняно із показниками від 23 березня, коли Е.Макрон вперше обійшов М.Ле Пен в опитуваннях. Другий тур запланований на 7 травня. Прогнози показують впевнену перемогу екс-міністра над правопопулістскою - 62 проти 38%.
Цей розрив дещо менший за попередні 65 до 35% голосів виборців. Колишній фаворит перегонів Франсуа Фійон після корупційного скандалу пасе задніх із 18-19%. Інше опитування, проведене соціологами Elabe, показує паритет Макрона і М.Ле Пен у першому турі із 23,5 відсотка.
Як повідомляв УНН, мітинг проти М.Ле Пен пройшов у Бордо.