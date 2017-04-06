В выборах президента Франции Е.Макрон продолжает лидировать

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 85254 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112843 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 171263 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125983 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122644 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115689 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106347 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107408 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103851 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В выборах президента Франции Е.Макрон продолжает лидировать

В выборах президента Франции Е.Макрон продолжает лидировать

Киев  •  УНН

 • 10939 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Эммануэль Макрона и Марин Ле Пен уверенно выходят во второй тур выборов президента Франции, при этом М.Ле Пен проигрывает. Об этом свидетельствуют данные социологов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Кандидат в президенты Франции Е.Макрон сохраняет лидерство в предвыборных рейтингах. В голосовании в первом туре ему прогнозируют 25% голосов, правой националистке Марин Ле Пен - 24%.

Оба политика потеряли по процентному пункту по сравнению с показателями от 23 марта, когда Е.Макрон впервые обошел М.Ле Пен в опросах. Второй тур запланирован на 7 мая. Прогнозы показывают уверенную победу экс-министра над правопопулистскою - 62 против 38%.

Этот разрыв несколько меньше предыдущих 65 до 35% голосов избирателей. Бывший фаворит гонки Франсуа Фийон после коррупционного скандала отстает с 18-19%. Другой опрос, проведенный социологами Elabe, показывает паритет Макрона и М.Ле Пен в первом туре с 23,5 процента.

Как сообщал УНН, митинг против М.Ле Пен прошел в Бордо.

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