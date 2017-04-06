В выборах президента Франции Е.Макрон продолжает лидировать

Кандидат в президенты Франции Е.Макрон сохраняет лидерство в предвыборных рейтингах. В голосовании в первом туре ему прогнозируют 25% голосов, правой националистке Марин Ле Пен - 24%.

Оба политика потеряли по процентному пункту по сравнению с показателями от 23 марта, когда Е.Макрон впервые обошел М.Ле Пен в опросах. Второй тур запланирован на 7 мая. Прогнозы показывают уверенную победу экс-министра над правопопулистскою - 62 против 38%.

Этот разрыв несколько меньше предыдущих 65 до 35% голосов избирателей. Бывший фаворит гонки Франсуа Фийон после коррупционного скандала отстает с 18-19%. Другой опрос, проведенный социологами Elabe, показывает паритет Макрона и М.Ле Пен в первом туре с 23,5 процента.

Как сообщал УНН, митинг против М.Ле Пен прошел в Бордо.